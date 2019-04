“Dobbiamo installare le telecamere”, e poi la derubano: è accaduto giovedì 4 aprile a Sedriano, dove nella rete dei truffatori è caduta un’anziana pensionata.

La vittima, C. S., classe 1935, residente in via Matteotti, ha denunciato la truffa ad opera dei soliti malintenzionati. La vedova e pensionata, ha raccontato ai carabinieri di sedriano che due ignoti malfattori, qualificatisi quali addetti all’istallazione di telecamere di videosorveglianza, la hanno indotta, con artifizi e raggiri,a consegnare loro tutti i suoi preziosi. Poi , in un momento di distrazione, si sono dati alla fuga.

Due episodi in poche ore

Il fatto è avvenuto a poche ore di distanza da un episodio simile avvenuto a Corbetta. Stessa strategia, scusa diversa, medesimo risultato: oro sparito, malviventi in fuga.