Il 25 gennaio 2019 ricorre il primo anniversario del deragliamento del treno 10452 che da Cremona portava il suo carico di studenti e lavoratori a Milano, uscito dai binari a Pioltello.

25 gennaio, la tragedia di Pioltello

Quella mattina di un anno fa, tre donne – Pierangela Tadini, Ida Maddalena Milanesi e Alessandra Pirri – persero la vita in un viaggio che avrebbe dovuto assomigliare a qualunque altro viaggio pendolare. Molte persone rimasero ferite, anche gravemente, e alcune così profondamente scioccate da non poter viaggiare per molti mesi ancora.

Il viaggio commemorativo

In questo primo anniversario i Comitati Pendolari e le Associazioni vogliono unirsi innanzitutto in un viaggio commemorativo che avverrà insieme alle istituzioni locali e ai viaggiatori sullo stesso treno, il 10452, che effettuerà anche una fermata straordinaria a Pioltello per dedicare un pensiero alla quella terribile mattina di un anno fa.

