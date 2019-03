Domenica drammatica sulla montagne lecchesi: quattro precipitati in Grigna e Resegone. Destano particolare preoccupazione le condizioni di una donna di 44 anni di Albairate, in provincia di Milano che è caduta nella tarda mattina di oggi, domenica 31 marzo 2019, in Grigna, poco distante dalla località Sigaro Dones, nel canalone Porta. La donna ha riportato un serio trauma cranico e una probabile frattura del bacino. Ferito anche l’escursionista 44enne che si trovava con lei.

L’uomo, residente a Mandello è stato colpito alla gamba da un masso. Per soccorrere i due, poco prima delle 12, si sono mobilitati gli uomini del Soccorso Alpino e quelli del 118 che hanno raggiunto il luogo dell’incidente sull’eliambulanza di Milano. Soccorsi in contemporanea anche altri due giovani.I due avevano assistito all’incidente e si trovavano in seria difficoltà: sono stati raggiunti e riaccompagnati a valle. Le squadre hanno terminato alle 13:30 circa.

Quattro precipitati in Grigna e Resegone

Quello in Grigna non è purtroppo l’unico incidente sulle montagne lecchesi avvenuto nella giornata di oggi. Altri due escursionisti hanno riportato traumi seri in due cadute sul Resegone e a Erve, in località Ocone. La vittima dell’incidente sul Resegone, avvenuto in località Pian Serada, è un ragazzo di vent’anni di Martinengo in provincia di Bergamo che è scivolato e ha riportato una frattura esposta alla gamba sinistra.

