Tante comunità unite per l’ultimo saluto a don Carlo Mapelli.

Don Carlo Mapelli celebrato dai fedeli

Hanno partecipato in centinaia ai funerali di don Carlo Mapelli, il sacerdote che si è spento a 78 anni sabato. Oggi pomeriggio, martedì, la chiesa dei Santi Protaso e Gervaso era gremita per dare l’ultimo saluto al religioso. Presenti rappresentanti di tutte le comunità in cui è stato, Viggiù, Monza e Cusago oltre, naturalmente, a moltissimi fedeli gorgonzolesi.

Tanti sacerdoti sull’altare

Alla cerimonia funebre era presente anche il vicario dell’Arcidiocesi di Milano monsignor Franco Agnesi, che ha letto il messaggio scritto dall’arcivescovo Mario Delpini. Sull’altare c’erano anche decine di sacerdoti che hanno voluto rendere omaggio all’impegno e alla dedizione di don Carlo nei confronti della chiesa.

I pensieri di chi l’ha conosciuto

Al termine della funzione sono stati letti alcuni pensieri: uno a nome della comunità di Cusago, un altro della comunità Sant’Alessandro di Monza e uno scritto dai nipoti del gorgonzolese. Infine, don Antonio Mascheroni ha voluto ricordarlo a nome di tutti i religiosi della città. Finita la Messa i presenti si sono lasciati andare in un sentito applauso che ha accompagnato don Carlo durante l’ultimo viaggio.

TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE