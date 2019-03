Don Gesuino Locatelli, i funerali dell’indimenticato parroco di Buscate.

Don Gesuino Locatelli, l’abbraccio della comunità

Folla nella chiesa di Buscate per l’ultimo saluto a Don Gesuino Locatelli, amato ex parroco della comunità ed ex assistente spirituale della Croce Azzurra. Questo pomeriggio, lunedì 11 marzo, alle 15, ha preso il via la cerimonia. La chiesa era gremita in ogni limite di spazio. Presenti tanti cittadini, perchè quel sacerdote era rimasto davvero nel cuore di tutti per il suo grande attaccamento alla storia del paese. Un sacerdote che, come ricordano in tanti, si è anche battuto in prima linea nella storica lotta contro la discarica. Tra la folla alle esequie tanti rappresentanti di associazioni e, in fascia tricolore, anche il sindaco Fabio Merlotti.

Le foto:

I ricordi

Oltre 500 le persone presenti alla cerimonia funebre. Buscate era tutta lì. Il Comune, le associazioni (come l’amata banda, Avis, bersaglieri, Ac Buscate, As Buscate, protezione civile e molte altre ancora). “Nostro zio ha amato Buscate e la sua gente per davvero” le parole commosse dei nipoti.