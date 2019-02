Nella notte i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Donna cade a Sedriano: è grave

Una donna di 49 anni è stata soccorsa dalla Croce Bianca cittadina intorno alle 21.15 dopo essere caduta in vai Fagnani a Sedriano. E’ stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale milanese San Carlo.

Due incidenti nella notte

Alle 20.20 a Legnano, in va Pisa, un 44enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano dopo essere stato protagonista di un investimento mentre era a bordo della sua bici. Dopo le prime cure ricevute sul posto, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Legnano. Un altro incidente si è verificato alle 23.45 lungo la Sp114 ad Albairate. Questa volta però sono state protagoniste due auto. Nello scontro è rimasto coinvolto un 33enne che, dopo l’arrivo della Croce Azzurra di Abbiategrasso, è stato portato al nosocomio di Magenta per accertamenti.

Un malore

A Tradate, in via Vittorio Veneto, la Sos di Cargate è intervenuta poco dopo le 4 per soccorrere una 28enne dopo un malore. La giovane è stata poi trasportata all’ospedale di Tradate per accertamenti.

