Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Donna di 48 anni si sente male: portata in ospedale

Malore e trasporto in ospedale a Saronno in codice giallo per una 48enne. La donna si è sentita male intorno alle 22.40 in via Padre Monti e prontamente soccorsa dallaCroce Rossa cittadina.

Aggressione: coinvolto 18enne

Era passata mezzanotte da circa 40 minuti quando in via Soriani a Motta Visconti sono intervenuti i soccorritori. Un giovane di 18 anni è rimasto coinvolto in una lite. Gli operatori del 118 dopo i primi accertamenti hanno trasportato il ragazzo al nosocomio di Rozzano.