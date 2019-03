Donna di 88 anni investita nella mattinata di mercoledì 13 marzo.

Donna di 88 anni investita a Olgiate Olona

Poco dopo le 11 di oggi, mercoledì 13 marzo 2019, una donna di 88 anni è stata investita in via Luigi Morelli a Olgiate Olona. L’auto medica, intervenuta prontamente sul posto, ha prestato soccorso alla donna che, al momento, non sembra essere grave.

