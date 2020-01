Una donna di 82 anni è stata trovata in un canale a Cisliano, nei pressi della Cascina Roncaglia. Ancora nessuna traccia del marito: erano usciti fuoristrada con l’automobile nella notte.

Donna in un canale

L’anziana è stata rinvenuta poco dopo le 8 di lunedì 13 gennaio in stato di ipotermia e disorientata. Sul posto elisoccorso, ambulanza della Croce Bianca di Sedriano, Vigili del fuoco e Carabinieri di Bareggio. Dopo essere stata recuperata, è stata portata all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. Poco distante è stato recuperato anche il suo cane.

Disperso il marito

Ancora disperso invece il marito, anche lui 82enne. La coppia, di Milano, è finita nella notte tra domenica e lunedì dentro un fosso con l’auto a Cusago. Quindi, ore la cui completa ricostruzione è ancora un giallo: l’uomo dopo l’1 di notte si è presentato in Cascina Roncaglia con il cane per chiedere aiuto. Nonostante i residenti si fossero proposti di soccorrerlo recuperando l’auto con un trattore, l’82enne si è nuovamente allontanato nella notte da solo. Nel frattempo gli abitanti della cascina hanno allertato i carabinieri. Ma solo con le prime luci dell’alba è stato possibile rintracciare l’anziana, trovata in stato confusionale nei pressi di una roggia, ed il cane, poco distante. Nel frattempo, del marito non c’era più traccia. Le indagini sono ora state affidate per competenza territoriale (il ritrovamento dell’auto è avvenuto a Cusago) ai carabinieri della compagnia di Corsico.

