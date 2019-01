Incidente stradale oggi, domenica 20 gennaio, attorno alle 14. Una donna di 42 anni è stata investita a Bollate, frazione Cassina Nuova ed è finita in ospedale.

Donna investita

L’incidente è avvenuto in via Como. La donna, a piedi, è stata urtata da un’auto ed è finita a terra. Soccorsa da un’ambulanza, è stata portata all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Rho per i rilievi di rito.

