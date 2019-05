Donna investita dal treno a Legnano nella mattina di lunedì 20 maggio 2019.

Donna investita dal treno a Legnano

Questa mattina, poco dopo le 9, una donna, di cui al momento non si conoscono ancora le generalità, è stata investita da un treno alla stazione di Legnano. Il convoglio procedeva in direzione Milano. Sul posto, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco, per prestare soccorso sono intervenute l’ambulanza della SOS di Uboldo e l’automedica ma per la donna non c’è stato nulla da fare ed è deceduta subito dopo essere stata travolta. Al momento la stazione è chiusa sia dalla parte di piazza Butti che in via Gaeta. Le Forze dell’ordine stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per capire la dinamica dell’incidente.

Ritardi alla circolazione

Trenord avvisa i pendolari che, per via dell’investimento avvenuto in stazione a Legnano, la circolazione rallentata per accertamenti di sicurezza in corso da parte delle Forze dell’ordine. Possono esserci ritardi fino a 60 minuti e variazioni sulla circolazione.