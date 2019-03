Donna investita in prognosi riservata.

Incidente in via Galvani

Grave incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 marzo a Seguro, in via Galvani. Una donna di 55 anni residente a Settimo Milanese è stata travolta da un’automobile poco prima delle 18 per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale.

Subito soccorsa

Immediati i soccorsi. L’automobilista, cittadino di Settimo, si è subito fermato, insieme a diversi altre persone. Allertato il 118, sul posto sono state inviate un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso.

Dopo essere stata medicata sul posto, la donna è stata trasportata con la massima urgenza all’ospedale San Carlo di Milano. La signora è ricoverata in prognosi riservata.