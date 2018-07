Donna investita sulla Varesina domenica 15 luglio a Cislago.

Donna investita mentre attraversa la strada

E’ stata investita mentre attraversava la strada all’altezza delle strisce poste in corrispondenza del distributore Q8. L’incidente è successo poco dopo le 11.30. Per soccorrere la malcapitata, una donna di 61 anni, sono intervenuti in codice rosso l’elicottero proveniente dall’ospedale di Como e un’ambulanza della Croce rossa di Saronno. I sanitari hanno poi ritenuto che non fosse necessario elitrasportare la paziente, che è stata invece accompagnata al nosocomio di Legnano dall’ambulanza. La donna è arrivata al Pronto soccorso in codice giallo.

“Un semaforo a chiamata per proteggere i pedoni”

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Saronno. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Cislago Gian Luigi Cartabia. “Questo episodio – ha commentato il primo cittadino – sta a dimostrare quanto è importante l’intervento che stiamo realizzando che doterà l’attraversamento con un semaforo a chiamata per maggior protezione dei pedoni”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE