Donna scomparsa da Busto Garolfo: ora le ricerche si sono concentrate nella zona di Vergiate (Varese).

Donna scomparsa: estese le ricerche

Continuano le ricerche della 40enne di origine indiana scomparsa da Busto Garolfo dalle 17 di sabato 31 agosto 2019. Gli inquirenti ora hanno allargato il raggio di azione. Con tutta probabilità una segnalazione è giunta dalla zona di Vergiate (Varese) e le ricerche si sono concentrate in quell’area. Purtroppo, al momento la 40enne non è ancora stata ritrovata.

L’appello del sindaco di Busto Garolfo

Aveva scritto ieri, domenica 1 settembre 2019, il sindaco di Busto Garolfo, Susanna Biondi: “Dalle 17 di sabato 31 agosto 2019 è scomparsa una donna di origine indiana, di anni 40 a bordo di una mountain bike di colore nero, alta 1.76 metri e peso 55 kg, vestita con polo blu-azzurra e pantaloncini verdi, ciabatte infradito. Si è allontanata in area via Udine a Busto Garolfo, in corrispondenza della ciclabile del canale Villoresi. Chi avesse modo di vederla o chi la dovesse incrociare, avvisi immediatamente il numero d’emergenza 112. Grazie”.

