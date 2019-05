Donna investita e uccisa dal treno a Legnano: sul posto, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco, per prestare soccorso sono intervenute l’ambulanza della SOS di Uboldo e l’automedica ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Donna travolta dal treno a Legnano: ecco chi era la vittima

Una donna sulla 40ina è stata travolta da un treno alla stazione di Legnano questa mattina intorno alle 9. La vittima è una donna italiana di origine siciliana che da qualche tempo risiedeva nel comune di Legnano. La madre, che era in città per far visita alla figlia, appena saputo dell’accaduto si è immediatamente recata in piazza Butti.