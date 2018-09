Erano le 16.30 di domenica 2 settembre quando una donna di 70 anni è stata ritrovata senza vita nella sua auto nel parcheggio della cascina Pietrasanta, a Pontevecchio di Magenta. La donna era scomparsa da casa e i Carabinieri la stavano cercando.

Donna trovata senza vita

Il ritrovamento del corpo è avvenuto nel pomeriggio, subito è scattato l’allarme: sul posto ambulanza e automedica, pompieri e Carabinieri. Ma ogni tentativo di soccorso è stato vano: la donna era morta.

Si tratterebbe di gesto volontario

I carabinieri propendono per la pista del gesto volontario, da chiarire ancora l’orario del decesso e la dinamica esatta. In mattinata, infatti, la zona è stata molto trafficata, per via della corsa dei sapori Avis.