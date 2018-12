Pubblichiamo la lettera scritta dal papà

Il cerchio della vita, qualche volta è ovale

Un venerdì di novembre di quelli, per fortuna, con un po’ di pioggerellina e una accenno di nebbia. Forse non

il tempo ideale per allenarsi all’aperto, ma i bambini e i ragazzi che stanno giocando qui “alla casa del rugby”

non sembrano infastiditi dal clima. In fondo, la tensostruttura è illuminata; è li che incontriamo Fabrizio, il

papà di Simone.

Simone si è iscritto da poco al RugbyTots e ora si sta allenando insieme ai compagni di squadra, guidati da

Federico. A guardar bene, il coach sembra uscito dalle pagine di Collodi, ma è un Mangiafuoco dolce

mentre segue i salti e le corse dei bambini. E’ attento, le regole sono precise, uguali per tutti perché “la linea”

deve avanzare insieme ma, come ricorda il motto, l’apprendimento può essere divertente. Ed è proprio

questa atmosfera divertente che si respira qui, sotto il tendone illuminato dalle corse dei bambini. Lo sguardo

di Fabrizio, però, racconta anche un’altra storia, la storia di Simone.

A pochi mesi di vita, Simone ha avuto una emorragia cerebrale che ha dato il via al calvario di Simone e dei

suoi genitori. Oltre 300 i giorni di ospedalizzazione in così pochi anni di vita, ai quali si aggiungono le terapie

continue. La diagnosi è grave: emiparesi destra e conseguente riduzione del campo visivo. Una sentenza

drammatica con la quale occorre imparare a convivere. Visite, terapie, psicomotricità, i genitori non si

arrendono e fanno l’impossibile per aiutare Simone a crescere al massimo delle sue possibilità, ma a un

bambino serve di più: serve divertirsi e giocare con gli altri bambini, esattamente quello che Simone sta

facendo in questo venerdì di novembre nel campo di via Carso.

Fabrizio lo guarda da bordo campo con un po’ di apprensione e molto orgoglio perché, ci racconta, è stupito

dei risultati che suo figlio ha raggiunto in questo breve lasso di tempo. Nessun miracolo, si intende, e

nessuna illusione. Le terapie tradizionali continuano, ma è riuscito a inserire nell’intenso programma di cura,

anche l’allenamento del RugbyTots dove, oltre alla necessaria psicomotricità, Simone sperimenta l’emozione

di essere parte della squadra. Fabrizio e la mamma di Simone, vogliono ringraziare gli allenatori e i ragazzi

del Rugby Parabiago 1948 dove, sottolinea, ha trovato persone tecnicamente e umanamente di spessore.

Mentre parliamo, i bambini saltano gli ostacoli, si infilano nel tunnel, prendono confidenza con i palloni ovali,

sono concentrati, non vogliono perdere l’occasione di conquistarsi un nuovo sticker a fine allenamento. Un

applauso segna lo scadere del tempo, i genitori sono pronti ad accogliere i piccoli. Mentre ci salutiamo

penso al cerchio della vita, quella perfezione che ognuno di noi auspica per i propri figli. Quel cerchio che

ogni tanto la vita schiaccia sotto il peso di prove durissime fino a farlo a farlo diventare ovale. Per fortuna ci

sono posti in cui la palla ovale è l’inizio di un’avventura e non la fine di una storia, quindi Simone, benvenuto

al Tots!