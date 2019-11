Nelle more dell’aggiornamento del Piano Urbano Generale del Traffico, in via sperimentale, a partire da domani sarà ripristinato il doppio senso di circolazione in via Legnano, nel tratto compreso tra via F.lli Cervi e via Diaz.

Torna il doppio senso in via Legnano

A partire da domani 15 novembre sarà ripristinato il doppio senso di circolazione in via Legnano, nel tratto compreso tra via Diaz e via Fratelli Cervi ad Abbiategrasso. “Dalle verifiche effettuate in questi anni – spiegano dal Comune -, la quantità di traffico complessiva su via Legnano con il senso unico è risultata essere di poco inferiore rispetto a quella con il pre-esistente doppio senso di marcia”.

Scattano le prime polemiche, ma…

Il provvedimento ha già scatenato alcune rimostranze da parte dei genitori della scuola di via Di Dio, ma per il Comune non vi saranno pericoli per la sicurezza: “In questa zona della città, già da tempo è in vigore la “zona 30”, per tutelare maggiormente gli utenti della strada – in particolare pedoni che si recano nella vicina scuola. Con questo ulteriore provvedimento, il quartiere sarà più facilmente accessibile per i residenti, limitando così l’allungamento dei percorsi provocato dai sensi unici. Infine, il parcheggio di via 2 Giugno sarà così maggiormente fruibile, anche da parte delle famiglie, data la sua vicinanza al plesso scolastico”.