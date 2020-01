Dormono nell’area industriale dismessa ex Mottana sul Sempione a Legnano, due uomini denunciati dalla Polizia di Stato.

Dormono nell’ex Mottana

Sono stati trovati all’interno dell’area industriale dismessa ex Mottana, che si trova lungo il Sempione. E’ lì che avevano realizzato dei giacigli di fortuna. E’ accaduto ieri, lunedì 20 gennaio, a Legnano. I due, tunisini, sono stati portati in commissariato e indagati per il reato di invasione di edifici sulla base della querela presentata dalla proprietà: uno dei due veniva posto a disposizione dell’Ufficio immigrazione essendoci a suo carico un decreto di espulsione.

