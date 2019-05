Doveva andare in carcere, 40enne rintracciato nella città di Legnano dai poliziotti.

E’ stato arrestato. Su di lui vi era un ordine di esecuzione di espiazione di pena detentiva di 7 anni e un mese, oltre che un mese di arresto. Il motivo? La revoca di altra misura cautelare. Altri guai per un 40enne italiano che nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 maggio 2019, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato di Legnano in città.

Revoca decisa dal Magistrato di sorveglianza competente in quanto dai controlli svolti nei confronti dell’uomo è emerso come lo stesso abbia mostrato un carattere trasgressivo, continuando a violare sistematicamente le prescrizioni che, invece, era tenuto a osservare.

Il 40enne è stato trovato nel suo domicilio, la Polizia ha operato nel corso di un’attività di polizia giudiziaria con l’obiettivo proprio di trovare l’uomo. Che è stato poi accompagnato negli uffici del commissariato legnanese per il disbrigo delle formalità previste dalla legge e poi portato nel carcere di Busto Arsizio a disposizione dell’autorità giudiziaria