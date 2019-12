Dramma a Lomazzo domenica primo dicembre.

Dramma a Lomazzo, arrivano i soccorsi

La richiesta di aiuto è arrivata alla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza poco prima delle 11.30: “Mandate un’ambulanza in via Cavour, una ragazza sta molto male”. Sul posto è intervenuto in codice rosso un mezzo della Croce rossa cittadina, e in supporto è stata inviata anche l’automedica. I sanitari hanno capito immediatamente che non c’era tempo da perdere: la paziente, una giovane di 20 anni, era in gravi condizioni. Per questo l’hanno accompagnata subito al Pronto soccorso dell’ospedale di Como, dov’è arrivata in codice rosso.

I carabinieri hanno aperto un’indagine

I contorni dell’accaduto non sono ancora chiari. Inizialmente si era pensato che la ragazza fosse stata colta da malore, ma i carabinieri della Compagnia di Cantù – giunti sul posto – hanno avviato un’indagine. Non si esclude l’ipotesi che la 20enne abbia tentato di compiere il gesto estremo.

