Dramma a Pero intorno alle 8.30 di lunedì 18 marzo 2019.

Dramma a Pero

Tragedia pochi minuti fa a Pero, un uomo di 71 anni, molto conosciuto in paese è caduto dal secondo piano di un palazzo situato al civico 17 del Sempione. Nonostante l’intervento dell’ambulanza e dell’automedica del 118 per il pensionato non c’è stato nulla da fare. Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti anche i Carabinieri della compagnia di Rho.

