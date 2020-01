Drammatico incidente in via Novara a Bareggio, dove due persone sono rimaste coinvolte pochi minuti fa, intorno alle 10 di sabato 4 gennaio, in un grave sinistro stradale che ha reso necessario anche l’atterraggio d’emergenza di un elisoccorso.

Drammatico incidente: aggiornamento delle 11.30

Secondo una prima e sommaria descrizione, il 69enne alla guida dell’auto sarebbe stato colto da un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo, facendolo così schiantare contro un palo. Quest’ultimo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Magenta, mentre la moglie, 65 anni, è finita in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

Drammatico incidente: atterra l’elisoccorso a Bareggio

Non sono ancora chiare le cause e le dinamiche dell’incidente che è avvenuto poco dopo le 10 di oggi, sabato 4 gennaio, in via Novara a Bareggio. Al momento è noto che sono coinvolte due persone, un uomo di 69 anni e una donna di 65, e che sul posto sono immediatamente sopraggiunti, in codice rosso, due ambulanze e un’automedica proveniente da Milano. Considerata la gravità dell’incidente, è stato richiesto anche l’atterraggio d’emergenza di un elisoccorso, alzatosi in volo da Milano. Come prevede la prassi sono intervenuti sul luogo dello schianto anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e gli agenti della Polizia locale di Bareggio per ricostruire la dinamica dell’incidente e per gestire la viabilità nel tratto stradale interessato, in modo che non siano ostacolate le operazioni di soccorso da parte della Croce rossa. Sono critiche le condizioni dei due anziani coinvolti.

