Drammatico incidente poco più di un’ora fa a Rho: un ciclista è stato investito e le sue condizioni sono gravi

Il drammatico investimento

L’incidente è avvenuto alle 22.10 in via Lainate, a Rho, poco dopo la concessionaria Bmw. Secondo la ricostruzione dell’Agenzia regionale di Emergenza urgenza un veicolo ha investito un ciclista di 35 anni. Un impatto violento tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre agli agenti del Commissariato di Rho, sono giunte un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni dell’uomo sono risultate gravi e il personale medico e paramedico ha cercato di stabilizzarne i parametri prima del trasporto, sempre in codice rosso, all’ospedale San Raffaele.

TORNA ALLA HOME PAGE