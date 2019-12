Droga agli istituti, i controlli dei carabinieri e dell’unità cinofila hanno permesso di sequestrare della sostanza addosso a un ragazzo.

Droga gli istituti, studente pizzicato grazie a Denver

Cinquanta grammi di marijuana nascosti sotto a un’auto, dieci addosso a uno studente. Continuano i controlli antidroga fuori dagli istituti scolastici della provincia. Pochi giorni fa, è stato il turno di Tradate. I militari hanno setacciato la zona esterna delle scuole di via Gramsci grazie all’aiuto di Denver, il pastore tedesco dell’unità cinofila. Il cane ha subito fiutato qualcosa sotto una delle auto: un involucro con 50 grammi di marijuana. Non solo, perchè poco dopo i militari hanno fatto passare sotto al naso di Denver anche alcuni studenti che passavano lì vicino, trovando addosso a uno di loro, un 17enne di Saronno, altri 10 grammi di marijuana. La posizione del giovanissimo è ora al vaglio della procura, mentre tutta la sostanza è stata inviata al laboratorio di analisi sia in cerca di indizi sulla proprietà sia, e soprattutto, per verificarne la concentrazione di Thc, il principio attivo. Analisi, queste, anche allo scopo di verificare che tipo di sostanza vi sia sul mercato, dopo il sequestro di marijuana singtretica con percentuali di Thc molto maggiori al normale.

