Spacciavano droga e detenevano banconote false: due albanesi arrestati in un bar di Corbetta. Nella notte tra il 18 e il 19 settembre, i militari della stazione cittadina hanno messo le manette a S.M., nato in Albania nel1993, celibe, disoccupato, incensurato e a S.F., nato in Albania nel 1985, celibe, operaio, pregiudicato. Entrambi risultano domiciliati a Sedriano.

Droga e banconote false in casa: due arresti a Corbetta

I due sono subito apparsi sospetti: i carabinieri li hanno perquisiti, passando poi al setaccio le loro abitazioni: sono emersi 221 grammi di hashish, 12 grammi di cocaina, 70 di marijuana, materiale per il confezionamento e la pesatura,nonché 247 banconote false da 50 euro, per un totale di 12.350 euro.

Materiale sequestrato

Droga e denaro falso sono stati sequestrati insieme al presunto “incasso” dell’attività illecita: circa 1500 euro. E’ scattato il processo per direttissima.