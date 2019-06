Droga ed estorsione: arrestato un 25enne a Mesero ed eseguito un ordine di carcerazione per un operaio classe 1965.

Droga ed estorsione: due arresti tra Mesero e Corbetta

Carabinieri in azione a Mesero dove attorno alle 20 di mercoledì 12 giugno hanno arrestato un giovane disoccupato. Il classe 1993 è stato fermato in una zona di campagna ed è stato trovato con 37 grammi di hashish, 20 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. Non solo: a casa sua è stata trovata una pianta di marijuana. E’ stato processato con rito direttissimo. A Corbetta, lo stesso giorno, i carabinieri della locale stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione ai domiciliari nei confronti di un operaio classe 1965. L’uomo deve scontare una pena residua di sette anni e otto mesi di reclusione per estorsione.