Droga fuori da scuola, minorenni fermati

Droga fuori da scuola a Rho, minorenni fermati.

Cani antidroga a scuola

Individuati 3 giovani spacciatori di età compresa tra i 16 e i 17 anni, sequestrati oltre 150 grammi di droghe leggere dei tipi Hashish e Marijuana e varie centinaia di euro, infine segnalato un ragazzo per detenzione di modica quantità a fini personali: questi i risultati dell’attività antidroga nelle scuole superiori svolta dalla Polizia Locale di Rho eseguito nella mattina di giovedì 28 febbraio.

La droga, detenuta dagli studenti, era già confezionata in dosi e “panettini” con peso variabile; tutti erano in possesso di vario materiale per il confezionamento, consumo e vendita; 3 minori, in attesa delle determinazioni della Procura per il Tribunale dei Minorenni, sono stati fermati con l’accusa di detenzione a fini di spaccio, per il quarto solo la segnalazione in Prefettura per detenzione di modica quantità a fini personali.

Intervento chiesto dalle scuole

Il servizio di controllo è stato richiesto dagli stessi Istituti come prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti all’esterno e interno dei plessi scolastici. Gli Agenti della Polizia Locale Rhodense sono stati affiancati dalle unità cinofile dei colleghi di Vigevano, con un servizio mirato che fa seguito alla precedente operazione di 15 giorni fa, quando erano stati controllati due Istituti Superiori.

Le parole di Romano

Il sindaco di Rho Pietro Romano commenta: “Continuano i controlli della Polizia locale con l’obiettivo di tutelare i nostri ragazzi, che purtroppo diventano a loro volta spacciatori, attirati da un guadagno facile. Le attività operative di quest’anno hanno già portato al sequestro di oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti. Una quantità che mi preoccupa, soprattutto perché rivolta ai nostri giovani. I controlli hanno carattere preventivo repressivo e sono svolti nelle aree frequentate dai più giovani, che si inquadrano nelle priorità della mia amministrazione a tutela dei ragazzi, con programmi che spaziano dall’educazione alla legalità, dall’educazione stradale alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo; compiti questi affidati proprio al Corpo di Polizia Locale sotto le direttive mie e degli Assessorati competenti. E’ importante il ruolo svolto con passione e professionalità dal nostro Comandante Antonino Frisone, dai suoi agenti e dalla PoliziaLocale di Vigevano che è intervenuta con le sue unità cinofile”.