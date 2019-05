Droga in auto e nella camera da letto: i Carabinieri della stazione di Uboldo, nella tarda serata di ieri, martedì 7 maggio, hanno arrestato, in flagranza di reato poiché trovato in possesso di 115 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana, un cittadino del luogo, 28enne, già noto alle forze dell’ordine.

La perquisizione in auto e in casa

I carabinieri, durante un posto di controllo ai margini del Comune del basso varesotto, hanno notato un veicolo con a bordo due soggetti che apparivano sospetti. Intimato l’alt, il BMW si è accostato, per cui i militari hanno proceduto al controllo del conducente e dell’occupante. Date le circostanze, gli operanti hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e veicolare d’iniziativa, a seguito della quale hanno rinvenuto 80 grammi di hashish che il passeggero custodiva all’interno delle tasche del suo giubbotto. Visti gli esiti dell’attività, la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del 28enne, dove all’interno della camera da letto sono state rinvenute altre bustine contenenti 35 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana, tutte già suddivise in dosi.

L’arresto

Al termine dell’operazione, l’uboldese è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari presso la sua stessa abitazione, così come disposto dalla dottoressa Melita della Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Questa mattina sarà celebrato il rito per direttissima.

TORNA ALLA HOMEPAGE E LEGGI ALTRE NOTIZIE