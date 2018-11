Droga nel cruscotto, in manette a Cerro Maggiore.

Droga nel cruscotto, giovane nei guai

I carabinieri di Cerro Maggiore hanno trovato droga nella plancia dell’auto e poi anche nella sua casa. E’ così il 29enne, italiano, è stato arrestato ieri sera, martedì 13 novembre, in paese.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno fermato una vettura con due persone a bordo. I due sono apparsi sospetti e preoccupati. Così l’auto è stata passata al setaccio: i carabinieri hanno scovato due panetti di marijuana per circa 100 grammi nascosti in un piccolo vano sotto la plancia del mezzo.

Altra droga nell’abitazione

I militari sono passati poi alla perquisizione domiciliare. E sono spuntati fuori e messi sotto sequestri altri 10 grammi della stessa sostanza stupefacente, 80 grammi di semi di marijuana, 900 euro circa probabilmente provento dell’attività di spaccio e tutto l’occorrente per confezionare la droga. Il giovane, proprietario dell’auto, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La convalida

Il 29enne, stamattina, è stato condotto davanti al Tribunale di Busto Arsizio per il rito direttissimo che si è concluso con la convalida dell’arresto. Il passeggero è stato segnalato alla Prefettura di Milano quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico.

