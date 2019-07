Droga nel telaio della vasca: arrestato 23enne

Droga nel telaio della vasca, arrestato dai Carabinieri.

Nel corso della nottata i Carabinieri della Stazione di Castellanza, in collaborazione con le unità antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo, hanno arrestato un operaio 23enne di Castellanza, già conosciuto dalle Forze dell’ordine. Da diverse settimane il suo appartamento era frequentato da altri individui, soprattutto in orario notturno. I militari intervenuti hanno dovuto superare la guardia di tre “pitbull”, presenti all’interno dell’appartamento per scongiurare controlli più approfonditi. Grazie al fiuto del cane antidroga i Carabinieri hanno trovato nel telaio della vasca da bagno uno zaino contenente oltre 2 chilli di marijuana, circa 70 grammi di hashish, alcuni residui di cocaina, semi di marijuana, bilancini elettronici, vario materiale per confezionare lo stupefacente e la somma contante di euro 4.125,00 in banconote di vario taglio. All’interno dell’abitazione sono stati rintracciati anche due giovani, entrati poco prima per acquistare stupefacente. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare l’effettivo mercato gestito dal giovane pusher: tutto lo stupefacente è stato sottoposto sequestro. Il 23enne, al termine delle formalità di rito, alle prime luci dell’alba, è stato portato nella casa circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.