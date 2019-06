Droga nel trolley di una bimba di 11 anni: presi i narcotrafficanti

Martedì centro finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia, con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) ed il supporto dei Comandi Provinciali di Milano, Napoli e Terni, hanno arrestato 12 noarcotrafficanti e sequestrato quasi 20 chili di droga purissima arrivata dal Perù. La droga proveniente dal Sud America veniva poi venduta nelle principali piazze della movida milanese e pavese. A mantenere i contratti tra Italia e Perù era una coppia di italiani, incensurati, segnalati già da tempo dall’Antidroga peruviana e fermati all’aeroporto di Lima. I due sono stati arrestati con circa sei chili di cocaina.

In un altro viaggio la droga era stata nascosta nel bagaglio di una bambina di 11 anni ignara di tutto. La piccola, in viaggio dal Perù all’Italia per andare dalla mamma. I finanzieri di Malpensa hanno trovato oltre due chili di droga allineano di telai e doppi fondi di quadretti con Gesù e i santi e statuette della Madonna. La piccola, dopo il sequestro, è stata affidata alla madre, anche lei ignara d ogni cosa. I malviventi però, perso il loro prezioso carico di cocaina, hanno iniziato a minacciare la donna pensando avesse rivenduto la droga incassando il ricavato.