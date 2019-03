Droga nella camera da letto: i Carabinieri della stazione di Carnago hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 31enne del luogo, trovato in possesso di hashish all’interno della propria abitazione.

Droga nella camera da letto: denunciato

L’uomo, a seguito di una perquisizione compiuta d’iniziativa dai militari operanti, è stato trovato in possesso di 120 grammi di hashish, tutto suddiviso in cubetti confezionati con cellophane. La perquisizione è scattata perché da qualche giorno, da quell’abitazione si erano notati movimenti strani anche in orari inconsueti. I carabinieri hanno rinvenuto il tutto in un armadio della camera da letto. Assieme allo stupefacente sono stati sequestrati anche denaro contante, un telefono cellulare e un bilancino. Terminato il controllo, l’uomo è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio alla Procura di Varese.

TORNA ALLA HOMEPAGE E LEGGI ALTRE NOTIZIE