Droga nelle scarpe e una lama da sei centimetri. E’ il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri di Busto Arsizio in piazza Garibaldi nella serata di sabato 16 novembre 2019.

Controlli con i cani antidroga

I militari sono entrati in azione con l’ausilio delle unità cinofile e hanno setacciato la zona di piazza Garibaldi e dei vicini portici. Nel corso del blitz sono stati identificati 91 soggetti, per lo più minorenni, appartenenti a gruppi che “stazionano” abitualmente nella zona.

Sorpreso con un coltello a serramanico

Uno di questi, un 18enne, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 6 centimetri. Per lui è scattata la denuncia per porto d’armi o oggetti atti a offendere.

Cinque giovani segnalati come assuntori di droga

Ben cinque invece i giovani, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, addosso ai quali sono state trovate modiche quantità di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana e hashish). Tutti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga. Due di loro, nella speranza di non farsi scoprire, l’avevano nascosta all’interno delle proprie scarpe. Un accorgimento che si è rivelato del tutto inutile.

