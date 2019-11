Nascondevano la droga nel manico dell’ombrello, ma sono stati scoperti. Controlli dei carabinieri nelle zone boschive di Castellanza e Busto Arsizio.

Droga nell’ombrello, beccati dai cc

Droga nascosta nell’ombrello, denunciati due giovani e segnalati 4 assuntori. Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio di controllo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone boschive, in particolare quelle che si estendeno tra i comuni di Busto Arsizio e Castellanza.

Alla vista dei militari sono scappati

I militari dell’Arma hanno bloccato due soggetti che alla vista della pattuglia hanno cercato di scappare a piedi tra la vegetazione; una volta raggiunti sono stati trovati in possesso di un involucro contenente mezzo etto di marijuana. I due erano stati notati da diverse ore e sono stati individuati quali responsabili dell’attività di spaccio: i servizi di osservazione svolti hanno infatti consentito di accertare come gli stessi nascondessero lo stupefacente trovato in parte nella fessura di un albero e in parte nel bastone dell’ombrello che essi stessi utilizzavano – staccandone il manico per effettuare le singole cessioni.

Nei guai due ragazzi giovani, quattro i segnalati

Si tratta di un 20enne italiano e un nordafricano 22enne, sono stati denunciati per detenzione sostanza stupefacente fini di spaccio: la droga era nascosta in una apposita cucitura dell’ombrello utilizzato dai due per tentare di ripararsi dalla pioggia. Inoltre, quattro persone sono stati segnalati, quali abituali assuntori, alla autorità amministrativa, perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente: un 21enne aveva un involucro di marijuana del peso complessivo 2,11 grammi; un 30enne aveva 0,7 grammi di eroina e 1 involucro di cocaina del peso complessivo 0,2 grammi; un 32enne è stato trovato di uno spinello e un 24enne invece aveva un involucro di cocaina di 1,6 grammi. Nel corso del servizio sono stati complessivamente identificati 31 soggetti e controllati 12 veicoli.

