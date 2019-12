Droga per la movida nel Pavese, la Guardia di Finanza coglie in flagranza di reato e arresta un mottese, due besatesi e un rosatese, tutti under 30.

Droga per la movida del Pavese, arrestati 4 abbiatensi

La droga per la movida nel Pavese? La procuravano alcuni giovani di Motta Visconti, Besate e Rosate. Questo racconta l’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Pavia nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre, al termine di indagini iniziate già questa estate. Un 28enne di Besate ed un 24enne di Motta sono stati portati in carcere, domiciliari per un 22enne di Rosate ed un 29enne di Besate. I giovani sarebbero stati arrestati in flagranza di reato. I due finiti in carcere sarebbero responsabili di cessione diretta al dettaglio, che avveniva in un bar di Motta ed in una discoteca di Casorate, mentre gli altri due ragazzi rifornivano altre persone che poi spacciavano al dettaglio su diverse piazze del Pavese.

Durante le perquisizioni sono emersi 500 grammi di marijuana, e 200 grammi di cocaina, in parte in polvere, in parte in 92 “sassi” da sciogliere, per un valore di 12mila euro.

