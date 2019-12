A finire nei guai è stato un 28enne domiciliato a Rovellasca, arrestato dai carabinieri di Turate.

Droga nascosta in casa, finisce nei guai

E’ stato fermato e arrestato in flagranza. A finire nei guai un 28enne domiciliato a Rovellasca. I carabinieri della Stazione Carabinieri di Turate hanno arrestato, L.S., 28 enne, cittadino italiano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è avvenuto a Turate, quando i militari, dopo un’attività info-investigativa frutto della conoscenza del territorio, hanno proceduto a perquisizioni personale e domiciliare a carico del 28enne, il quale è stato trovato in possesso di un involucro di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso complessivo di 240 grammi, nonché un involucro contenente marijuana per un quantitativo di grammi 55.

Perquisizioni a Rovellasca

I militari, approfondendo le ricerche, hanno rinvenuto all’interno dal cassetto qualche centinaio di euro e sostanza stupefacente sintetica del tipo MDMA per un peso di grammi 2,5 occultati all’interno del cassetto del comodino della camera da letto, oltre vario materiale per il confezionamento, 2 coltelli con lame annerite da fuoco.

L’arrestato, concluse le formalità, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Como Bassone.

L’operazione condotta dai Carabinieri di Turate si inserisce nel dispositivo preventivo e repressivo che vede, in maniera coordinata, tutte le forze in campo per garantire sicurezza al cittadino, costituendo naturale conseguenza (con l’adozione necessaria di tali provvedimenti restrittivi della libertà personale) proprio di tale organizzazione.