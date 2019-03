Drogati e quasi svenuti: ecco come sono stati trovati due uomini di 54 anni questa mattina.

Drogati e quasi svenuti in piazza della chiesa

Poco prima delle 10 di questa mattina, sabato 2 marzo 2019, in piazza della Chiesa a Rescaldina, verso via San Bernardo, sono stati notati due uomini. Il primo sembrava svenuto mentre l’altro era accovacciato a terra. Ad accorgersi di loro sono stati alcuni passanti che hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che, viste le condizioni dei due soggetti, hanno allettato il 118. Poco dopo è giunta la Croce Bianca di Legnano per soccorrerli.