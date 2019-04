Due aggressioni e troppo alcol, notte di lavoro per i soccorritori della nostra zona.

Due aggressioni e troppo alcol

Si è bevuto troppo anche a Legnano: è successo poco dopo le 4 di questa notte quando un 22enne si è sentito male dopo qualche bicchiere in più. Si trovava in via Jucker. Sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa: il giovane è stato portato, in codice verde, alla Mater Domini di Castellanza.

Troppo alcol anche a Lainate: un 25enne ha accusato un lieve malore intorno alla una di notte, mentre si trovava in via Kennedy: a soccorrerlo la Croce Azzurra Caronno. Per lui nessun ricovero.

Troppo alcol anche a Mesero: all’ospedale di Magenta, in codice verde, ci è finito un 46enne che si trovava in un esercizio pubblico di via San Bernardo: erano da poco passate le due di notte, a soccorrerlo la Croce Bianca di Magenta.

Aggressione a Rho. E’ accaduto in via Grandi, la chiamata al 118 ha portato sul posto l’ambulanza di RhoSoccorso. Le prime cure sono state portate, in codice giallo, a una ragazza di 21 anni. Sul posto anche i carabinieri che stanno chiarendo i contorni della vicenda. La ragazza è stata poi condotta, in codice verde, all’ospedale Sacco di Milano.

Aggressione anche a Pogliano Milanese: due i feriti, che sono stati portati uno all’ospedale di Garbagnate e l’altro in quello di Rho, entrambi in codice verde. Si trovavano in via Europa. Sul posto l’ambulanza della Misericordia di Arese e RhoSoccorso, insieme ai carabinieri.

Interventi per malori

Malore ad Abbiategrasso. E’ successo intorno alle 22 di ieri era. Una donna di 75 anni non si è sentita bene mentre si trovava in un esercizio pubblico di via Vespucci. E’ intervenuta, in codice giallo, l’ambulanza della Croce Azzurra Abbiategrasso: l’anziana si è poi ripresa e non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso.

Malore accusato anche da una donna nell’area di servizio di Lainate lungo l’autostrada A8: poco dopo mezzanotte, la donna, 64 anni, è stata soccorsa e poi trasportata all’ospedale di Rho in codice giallo.

Cadute, finiscono in ospedale

Disavventura per un uomo caduto dalle scale a Magenta: erano circa le 23 quando il 67enne, che si trovava in via Casati, è scivolato cadendo sui gradini. E’ stato subito soccorso dalla Croce Bianca Magenta: per lui notte in ospedale, in codice verde, a Magenta.

Al pronto soccorso, in codice verde, anche un 52enne: lui, intorno alle 7.50 di questa mattina, ad essere caduto mentre si trovava in via Fratelli Bandiera. E’ stato soccorso dal 118.

Incidente

Soccorsi anche sulle strade. E’ successo a Baranzante quando, intorno alle 2, un ragazzo è caduto dalla sua moto. E’ stato soccorso dal 118, arrivato in codice giallo, sul posto anche i carabinieri. Ne è uscito illeso.

