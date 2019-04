Due auto in fiamme nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile 2019.

Due auto in fiamme a Nerviano

Nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Ticino a Nerviano. Due i messi dei pompieri che hanno domato le fiamme che avvolgevano due automobili parcheggiate. Non si sanno ancora le cause del rogo.

