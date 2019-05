Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 maggio i soccorritori sono intervenuti per due codici gialli.

Due codici gialli: incidente e investimento

Poco dopo le 21.30 in via Milano a Cornaredo un pedone è stato investito da un’auto. La Croce Rossa di Settimo, intervenuta sul posto, ha trasportato in codice giallo la persona ferita all’ospedale San Carlo di Milano. A Lainate un uomo di 41 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate dopo che la sua auto si è scontrata contro un’altra vettura. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30 lungo via Mangato a Lainate.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE