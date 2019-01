Due Daspo al mercato di Magenta. Lo annuncia l’assessore alla Sicurezza Simone Gelli, che plaude al lavoro degli agenti del comando di via Crivelli.

Daspo a due nomadi

Il doppio blitz è andato in scena lunedì 14 gennaio nell’ambito dei controlli che la Polizia Locale porta avanti al mercato settimanale. gli uomini del comandante Monica Porta hanno comminato due ordini di allontanamento nei confronti di due nomadi che, con insistenza, importunavano i cittadini diretti alle abncarelle.

Il commento

“Siamo, con questi, a sette ordini emessi dal nostro comando. Ringrazio gli agenti e gli ufficiali che garantiscono ogni settimana non solo il corretto svolgimento del mercato cittadino ma ne curano anche la sua sicurezza. Andiamo avanti dunque con controlli sempre più mirati sul territorio. Lavoriamo per la nostra comunità cercando, di giorno in giorno, di migliorare la sicurezza nella nostra città”, commenta Gelli.

