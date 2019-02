Nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 febbraio, i soccorritori sono intervenuti quattro volte di cui due per eventi violenti.

Due eventi violenti a Rho

Alle 20.40, in via Lura a Rho, le ambulanze di Arese e Rho sono intervenute per soccorrere due uomini di 43 e 45 anni dopo un evento violento. I due sono stati poi trasportati rispettivamente negli ospedali di Milano e Rho. Altro evento violento a Rho si è verificato alle 22.15 in via San Carlo Borromeo. Questa volta è stato protagonista un 26enne soccorso dall’autolettiga di Rho. Fortunatamente non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.

Abuso di alcol

Alle 23.15 in piazza Liberazione a Magenta un 46enne è stato soccorso dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso e trasportato in un secondo momento al nosocomio cittadino per aver abusato di alcol.

Malore a Magenta

Una 37enne è stata soccorsa poco dopo le 22 in via Trieste a Magenta dopo aver accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca che però non hanno ritenuto necessario trasportare la donna in alcun ospedale.