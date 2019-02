Nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 febbraio i soccorritori sono intervenuti quattro volte, tra cui per soccorrere due giovani aggrediti.

Due giovani aggrediti

Alle 22 un 31enne è stato aggredito mentre di trovava in viale Lombardia a Bollate. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Garbagnate che ha trasportato il giovane al nosocomio di Garbagnate Milanese. Stessa situazione si è verificata allle 2.30 in via De Gasperi a Lainate un 27enne è stato aggredito. A prestargli soccorso l’ambulanza di Arese che ha trasportato il giovane all’ospedale di Rho.

Incidente stradale

Poco prima delle 21 sulla Saronnese in prossimità di Legnano un’auto si è scontrata con una moto. E’ rimasto coinvolto un 36enne immediatamente soccorso dalla Croce Rossa cittadina e trasportato all’ospedale di Garbagnate.

Malore

Alle 23.20 in via Toscana a Legnano un 38enne ha accusato un malore. Sul posto la Croce Azzurra che dopo i primi accertamenti è stato trasportato all’ospedale di Legnano.