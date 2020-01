Nella notte tra mercoledì 22 giovedì 23 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Due giovani colti da malore

Due ragazzi di 18 e 19 anni si sono sentiti male mentre si trovavano in corso Italia a Saronno poco prima delle 23. Sul posto le ambulanze della SOS di Uboldo e la Croce Rossa di Saronno che dopo i primi accertamenti sul posto hanno portate i giovani in codice verde nel nosocomio saronnese.

Investimento pedone

Alle 21.30 in via Roma a Cerro Maggiore un uomo di 53 anni è stato investito. L’uomo è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano e trasportato all’ospedale di Castellanza per accertamenti aggiuntivi.