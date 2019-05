Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio i soccorritori sono intervenuti tre volte.

Due giovani finiscono fuori strada

Poco prima dell’1, lungo la via per Casterno a Robecco sul Naviglio due giovani di 18 e 20 anni sono finiti fuori strada. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Magenta che ha soccorso i giovani e li ha trasportati in codice giallo all’ospedale San Carlo. Codice giallo anche per due uomini di 46 e 47 anni che poco dopo mezzanotte hanno fatto un incidente in via dei fontanili a Rho. Coinvolto anche un mezzo pesante. A prestare soccorso le ambulanze di Arese e Rho che hanno portato i due uomini al nosocomio di Rho e San Carlo.

Malore per un 20enne

10 minuti prima delle 21 un 20enne è stato soccorso dall’autolettiga di Garbagnate dopo un malore accusato in via Verdi a Bollate e trasportato all’ospedale di Garbagnate.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE