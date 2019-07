Nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 luglio i soccorritori sono intervenuti per soccorrere due giovani.

Due giovani in ospedale per alcol e malore

Qualche minuto prima delle 23 la Croce Rossa di Saronno ha soccorso un giovane di 20 anni per abuso di alcol. Il ragazzo si trovava in vai Risorgimento a Gerenzano. Dopo i primi accertamenti sul posto è stato accompagnato all’ospedale di Garbagnate in codice giallo. Sorte simile per un 18enne trasportato al nosocomio di Legnano dopo un malore. La Croce Rossa di Legnano è intervenuta in via Lombardia a Parabiago ma fortunatamente il giovane non è grave.