Nella notte tra lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre i soccorritori sono intervenuti diverse volte, anche nelle nostre zone.

Due giovani in ospedale

Pochi minuti dopo le 20 una 28enne è stata soccorsa per un malore mentre si trovava in via Reiss a Settimo Milanese. La giovane è stata poi portata all’ospedale di Milano per accertamenti. Trasporto in nosocomio anche per un 22enne caduto da moto. Il ragazzo è stato soccorso a Lucernate, frazione di Rho, intorno alle 22 dagli operatori di Rho Soccorso e portato a Garbagnate Milanese.