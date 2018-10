Nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 ottobre, i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Due i giovani soccorsi nella notte

Alle 19.50 a Legnano una 27enne è stata investita in via Stelvio. A prestarle soccorso la Croce Rossa di Legnano che ha trasportato la giovane all’0spedale di Castellanza. Qualche minuto dopo, alle 20.15 a Lainate, nell’impianto sportivo della Sp101, una giovane di 26 anni è stata soccorsa dall’ambulanza di Rho dopo essere caduta al suolo. La ragazza è stata poi trasportata per accertamenti preventivi all’ospedale rhodense.

Due malori

Qualche minuto prima delle 20, sulla Ss527, un 70enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Busto Arsizio, dopo aver accusato un malore. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Castellanza per accertamenti. Alle 23.10 anche un 42enne è stato soccorso per un malore in via Cantore a Venengono Superiore. Sul posto la Sos di Malnate che lo ha trasportato per accertamenti al nosocomio di Tradate.

