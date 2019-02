Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 febbraio i soccorritori sono intervenuti due volte, entrambe per due incidenti d’auto.

Due incidenti d’auto

Due gli incidenti d’auto che si sono verificati durante la scorsa notte. A Castano Primo, intorno alle 201.5, due auto si sono scontrate lungo la via Gallarate. E’ rimasto coinvolto un 37enne che è stato soccorso e trasportato all’ospedale di busto Arsizio dalla Croce Rossa di Busto. Il secondo scontro tra due auto è avvenuto qualche minuto prima dell’1 in piazza Cavour aa Abbiategrasso. Questa volta però il ragazzo coinvolto, un 19enne, è sembrato più grave infatti è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Magenta dall’ambulanza della Croce Azzurra cittadina.

